Motosikletli makas atarken kaza yaptı

İstanbul'un Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde meydana gelen bir kaza, trafikte tehlikeli hareketlerin ne kadar riskli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Motosikletli bir sürücü, trafikte makas atarken bir araca çarparak takla attı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansırken, motosikletli şans eseri ciddi bir şekilde yaralanmaktan kurtuldu. Bu olay, trafikte dikkatsiz ve tehlikeli davranışların sonuçlarını göstermesi açısından önemli bir örnek teşkil ediyor. Trafik kurallarına uymak ve güvenli sürüş alışkanlıkları edinmek her zaman önem taşıyor.