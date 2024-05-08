Motosikletli makas atarken kaza yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Motosikletli makas atarken kaza yaptı
Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde makas atarken kaza yapan motosikletli, şans eseri ciddi bir şekilde yaralanmaktan kurtuldu.

İstanbul'un Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde meydana gelen bir kaza, trafikte tehlikeli hareketlerin ne kadar riskli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Motosikletli bir sürücü, trafikte makas atarken bir araca çarparak takla attı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansırken, motosikletli şans eseri ciddi bir şekilde yaralanmaktan kurtuldu. Bu olay, trafikte dikkatsiz ve tehlikeli davranışların sonuçlarını göstermesi açısından önemli bir örnek teşkil ediyor. Trafik kurallarına uymak ve güvenli sürüş alışkanlıkları edinmek her zaman önem taşıyor.

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