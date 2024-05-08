Gazze'de insanlık dramı: Evini kaybeden kullanıcının paylaşımı viral oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Gazze'de insanlık dramı: Evini kaybeden kullanıcının paylaşımı viral oldu
İsrail saldırısında evini kaybeden islam.abu.mohsen'in paylaştığı görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Gazze'deki İsrail saldırısında evini kaybeden islam.abu.mohsen isimli kullanıcı, sosyal medyada yürekleri dağlayan bir paylaşım yaptı. Kullanıcı, evinin saldırıdan önceki ve saldırıdan sonraki yeni görüntülerini paylaşarak yaşadığı dramı gözler önüne serdi. Evini kaybetmenin üzüntüsünü paylaşan islam.abu.mohsen'in paylaşımı, sosyal medyada hızla yayılarak birçok kişinin duygularına tercüman oldu. Paylaşılan görüntüler, Gazze'deki insanların yaşadığı zorlukları ve acıları bir kez daha hatırlattı.

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