Trabzonspor kupada farka koştu finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu

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Trabzonspor kupada farka koştu finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu
Trabzonspor; Karagümrük engelini rahat geçti, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İlk maçta sahasında aldığı 3-2'lik galibiyetin avantajıyla sahaya çıkan Bordo-Mavili ekip rövanşı da 4-0 kazanıp Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı.

Trabzonspor finalde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadele 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Stat ismi henüz netlik kazanmadı.

Bordo-Mavili ekip ilk yarıda golsüz berabere tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında adeta fırtına gibi esti.

54. dakikada Onuachu ile öne geçen Trabzonspo'da 69'da Fountas skoru 2-0'a taşıdı. 73'te penaltıdan fileleri havalandıran Umut Bozok 77'de bir kez daha sahneye çıktı ve skoru belirledi: 0-4.

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