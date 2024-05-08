Trabzonspor kupada farka koştu finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İlk maçta sahasında aldığı 3-2'lik galibiyetin avantajıyla sahaya çıkan Bordo-Mavili ekip rövanşı da 4-0 kazanıp Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı.

Trabzonspor finalde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadele 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Stat ismi henüz netlik kazanmadı.

Bordo-Mavili ekip ilk yarıda golsüz berabere tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında adeta fırtına gibi esti.

54. dakikada Onuachu ile öne geçen Trabzonspo'da 69'da Fountas skoru 2-0'a taşıdı. 73'te penaltıdan fileleri havalandıran Umut Bozok 77'de bir kez daha sahneye çıktı ve skoru belirledi: 0-4.