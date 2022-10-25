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  • Bikinili havuz başı fotoğrafları paylaştı. Yaşananların evrenden bir uyandırma çağrısı olduğunu yazdı

Bikinili havuz başı fotoğrafları paylaştı. Yaşananların evrenden bir uyandırma çağrısı olduğunu yazdı

Irmak Ünal sosyal medya hesabından güneş tutulmasıyla ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu. Yaşanan tutulmayı yeni bir başlangıç olarak değerlendiren Ünal takipçilerine önemli yorumlarda bulundu.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 22:19
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Irmak Ünal Balide sürdürdüğü yaşantısı nedeniyle sıcak havanın tadını çıkartmaya devam ediyor Irmak güneş tutulmasıyla ilgili paylaşımda bulundu

Bikinili havuz başı fotoğrafları paylaştı. Yaşananların evrenden bir uyandırma çağrısı olduğunu yazdı
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Oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, Eylül 2021'de radikal bir karar almış ve çocukları Kayla ve Vadi ile Endonezya'nın Bali adasına yerleşmişti. Zaman zaman oradan yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkan Irmak Ünal, bu defa yaşanan güneş tutulmasına dair satırlarıyla dikkat çekti.  

İşte Irmak Ünal'ın o satırları:

"Ne zaman bir tutulma olsa evrenden bir uyandırma çağrısı bekleyebiliriz. Bu bir güneş tutulması olduğu için, bizden yeniden başlamamız isteniyor.

Bu, artık en yüksek çıkarımıza hizmet etmeyen durumlardan, yeni başlangıçlara doğru ilerlemek amacıyla bırakıldığımız anlamına gelebilir.

Ben şahsen bunu güçlü hissediyorum... yeni ev, yeni bakış açısı ve etrafımda bir sürü "Maskelerin düşüşü" durumu izliyorum... Unutmayın, “Her yeni başlangıç başka bir başlangıcın sonundan gelir. ”

BİKİNİLİ PAYLAŞIM

Tropikal iklimi nedeniyle yılın büyük bir kısmında havanın güzel olduğu Bali'de havuzun tadını çıkartmaya devam eden Irmak Ünal, güneş tutulmasıyla ilgili paylaşımına bolca bikinili fotoğraf ekledi. Bir yandan tutulmanın getirdikleriyle ilgili açıklamada bulunan Ünal bir yandan da çekici fiziğini gözler önüne serdi.

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