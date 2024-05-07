Kilitli boks makinesini dakikalarca tekmelediler

Bolu'da bir grup genç, Aşağısoku Mahallesi Atatürk Orman Parkı’ndaki bir büfede bulunan boks makinesine zarar verdi. Büfenin sahibi, iş yerine geldiğinde boks makinesinin zarar gördüğünü fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen adam, akşam saatlerinde gelen 4 gencin, kullanıma kapalı boks makinesine zarar verdiğini tespit etti ve durumu polise bildirdi.

Kamera kayıtlarında, gençlerin uzun süre makineyi çalıştırmak için uğraştıkları, ancak kilitli olan yumruk topunu indirmekte zorlandıkları görülüyor. Gençler, başarısız olunca makinenin boks topunu delici bir aletle patlattılar. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.