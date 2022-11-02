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Irmak Ünal'dan takipçilerine önemli mesaj. Bazen haklı insanlar hata yapar

Türkiye'deki yaşantısını bırakarak çocuklarıyla birlikte Bali'ye yerleşen ve buradan dikkat çeken paylaşımlarda bulunan Irmak Ünal bunlara bir yenisini daha ekledi.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 21:14
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Hayatını Balide sürdüren oyuncu Irmak Ünal sosyal medya hesabından felsefi bir metin paylaştı

Irmak Ünal'dan takipçilerine önemli mesaj. Bazen haklı insanlar hata yapar
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Dünyanın en önemli tatil merkezlerinden biri olan Bali pek çok turisti kendisine çekerken, aynı zamanda hayatını burada sürdürmek isteyenler için de cazip bir lokasyon haline geliyor. Oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal da hayatını Bali'de sürdürmeye karar vermiş bir isim.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve buradaki yaşantısına dair paylaşımlarda bulunan Irmak Ünal bu defa hayata dair felsefi ifadeler bulunan bir metin paylaştı. Düşünmenin önemine dair satırlar yazan Irmak Ünal şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar olarak, rahatsızlığımız veya üzgünlüğümüz için başkalarını suçlamakta oldukça iyiyiz. Bazen haklı insanlar hata yapar. Alternatif olarak, arzularımızı ve ihtiyaçlarımızı başkalarına bağlama konusunda da oldukça ustayız - kınadığımız ve küçülttüğümüz kadar alkışlayabilir ve hayran olabiliriz. 

Peki ya gördüğümüz her şeyin, dokunduğumuz her şeyin ve yaşadığımız her şeyin bir projeksiyon olduğunu anlasaydık? Her şey akıldır. Madde algımızda olduğu gibi bir yansıma. İster bir kişi, ister bir yer, ister bir şey olsun her zaman bir fikrimiz var gibi görünürüz. “Bu, gördüğünüz şeyi etiketlediğiniz zaman, onu olduğu gibi görmeyi bırakırsınız, DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ gibi görürsünüz."

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