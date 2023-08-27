İş arayanlar dikkat! Elon Musk Twitter'a ilan koyacak

Twitter'ı satın aldığı günden bu güne neredeyse değiştirmedik özellik bırakmayan Elon Musk şimdi de uygulamaya iş ilanı getireceğini açıkladı.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Twitter, şirketlerin açık pozisyonlarını doğrudan platformda yayınlamasına imkan tanıyan ‘Hiring‘ (İşe Alım) adlı yeni bir iş ilanı özelliğini getirebilir. Bu özelliği ile LinkedIn’e meydan okunulacak.

Şu anda belirli şirketlerle test aşamasında olan Hiring, iş ilanlarını otomatik olarak listeleyecek. Bu sayede şirketler, Twitter’ın aylık 300 milyondan fazla kullanıcısı arasından yeni çalışanını bulabileceğini ifade etti.