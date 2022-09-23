İş arayanların imdadına İŞKUR yetişiyor! 18 yaşından büyük kişilere anında 6000 TL ile İş Verilecek

İŞKUR internet sitesi üzerinden iş ilanlarını görüntüleyebilir, başvuru şartlarını inceleyebilir ve iş başvurusu yapabilirsiniz. Peki, nasıl mı? Bu işlemleri gerçekleştirmek için ilk yapmanız gereken şey, İŞKUR'a kayıt olmak. Öncelikler bu konuyu ele alalım.

İŞKUR SİTESİNE NASIL KAYIT YAPTIRILIR?

İŞKUR'a kayıt yaptırmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

- İnternet tarayıcınıza "iskur.gov.tr" yazarak siteye giriş yapın.

- Sitenin menüsünün üstünde yer alan "İnternet Şubesi" butonuna tıklayın.

- Sayfada karşınıza "İş Arayan" ve "İşveren" olmak üzere iki seçenek çıkıyor. İki seçeneğin altında da "Giriş" ve "Üye Ol" butonları yer alıyor. İş aradığınız için "İş Arayan" altındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan formdaki bilgileri doldurun.

İşte, bu kadar kolay! Şimdi İŞKUR'da iş ilanlarını sorgulama konusuna geçelim.

İŞKUR İŞ İLANLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

- Öncelikler kullanıcı adınız ve şifreniz ile siteye giriş yapın.

- Sistemdeki "Açık İş İlanları" sekmesine tıklayın.

- Burada karşınıza iş arama kriterleri formu çıkıyor. Bu formu doldurun.

- Formun sağ alt köşesinde bulunan "Ara" butonuna tıklayın.

- Eğer aktif iş arayan mesleklerin listesini görmek isterseniz "Açık İş Meslek" sekmesine tıklayabilirsiniz.

Son olarak ilanlara nasıl başvuru yapabileceğinizi inceleyelim.

İŞKUR İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İş ilanlarını ve açık iş meslek kollarını inceledikten sonra size uygun ilanlara başvuru yapmak istiyorsanız bunun için şu adımları izlemelisiniz:

- Sistemde ilk olarak "Öz Geçmiş" butonuna tıklayıp öz geçmişinizi oluşturmanız gerekiyor. Eğer daha önceden sistemde öz geçmişiniz var ise bu öz geçmişinizi aktif hâle getirmeniz yeterli.

- Bu işlemi yaptıktan sonra incelediğiniz işlerden size uygun olduğunu düşündüğünüz iş ilanına tıklayın.

- Açılan sayfada başvurmak istediğiniz iş ile ilgili detayları göreceksiniz.

- Bu detayları inceledikten sonra "Başvuru Yap" butonuna tıklayarak istediğiniz işlere başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.