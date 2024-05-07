Basamak çıkarken dikkat! Nefesiniz daralıyorsa nedeni ciddi olabilir. Doktorlardan uyarılar geldi

Eğer nefes almakta zorlanıyorsanız, bu durum ciddi bir sağlık sorununun işareti olabilir.

Merdiven çıkarken nefes darlığı yaşamanın tehlikeli olabileceği belirtiliyor.

Bu konuda doktorlar önemli uyarılarda bulunuyor.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Kaplan, göz ardı edilen nefes darlığının zamanla daha ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini vurguladı.

Dr. Gülay Kaplan şöyle dedi:

"Tıp dilinde 'dispne' olarak adlandırılan nefes darlığı, nefes alamama veya nefes alırken zorlanma olarak tanımlanır. Kişi, yeterince nefes alamadığını hisseder. Nefes darlığı, akciğer ve kalp damar hastalıklarından kaynaklanabilir ve bu nedenle tedavi yöntemleri değişiklik gösterir. Kişiler genellikle yürüme veya merdiven çıkma gibi eylemler sırasında nefes darlığı, hava alma ihtiyacında artış veya eskisine göre daha fazla çaba sarf etme gibi belirtilerle karşılaşır. Nefes darlığı, daha ciddi hastalıklara yol açabileceği için, bir sağlık kuruluşuna başvurmak önemlidir."

"Merdiven çıkarken nefesiniz daralıyorsa KOAH olabilirsiniz" diyor Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Akkoyunlu, öksürük, balgam ve nefes darlığı yaşayanların KOAH riski taşıdığını belirterek, "KOAH, akciğerlerin tekrarlayan zararlı maddelere maruz kalması sonucu işlevini yitirmesine neden olan bir süreçtir. Bu zararlı maddeler arasında en başta sigara kullanımı gelir" dedi.

KOAH Nedir?

KOAH, bronşların daralması ve akciğerde elastikiyet kaybı sonucu nefes darlığı, öksürük ve hava akımının kısıtlanması ile karakterize edilen kronik inflamatuar bir akciğer hastalığıdır. KOAH, amfizem ve kronik obstrüktif bronşiti de kapsar.

KOAH Belirtileri Nelerdir?

• Fiziksel aktivite sırasında nefes darlığı

• Balgamlı öksürük

• Göğüste hırıltı

• Solunum yolu enfeksiyonlarında artış

• Enerji kaybı

• Ayak bilekleri ve bacaklarda şişme

• İlerleyen aşamalarda kilo kaybı

• Nefes alışverişinde artış

• Ciltte mavimsi renk değişikliği (siyanoz)

KOAH Nasıl Önlenir?

• Sigara kullanımı bırakılmalı ve sigara içilen ortamlardan uzak durulmalı

• Düzenli egzersiz ve yürüyüş yapılmalı

• Soğuk ve hava kirliliğinin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınılmalı

• Stresten uzak durulmalı

• Sağlıklı beslenme alışkanlıkları benimsenmeli

Nefes Darlığı Nedir?

Nefes darlığı, kişinin günlük aktivitelerini gerçekleştirmesine engel olan ve yaşam kalitesini düşüren bir durumdur. Çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilir ve solunum yaparken zorlanma hissi ile karakterizedir. Akciğer veya kalp problemleri ya da psikolojik nedenlerle bağlantılı olabilir.

Nefes Darlığı Belirtileri Nelerdir?

• Nefes alıp vermede zorlanma

• Hırıltılı solunum

• Yeterince nefes alamama hissi

• Sürekli yorgunluk ve halsizlik

• Boğulma hissi

• Göğüs ağrısı

• Kanlı balgam

• Ani başlayan kronik öksürük

• Normal aktivitelerde zorlanma

• Gece uykudan nefes alamama hissiyle uyanma

• Dinlenirken bile solunumda zorluk

• Bilinç bulanıklığı

• Kalp çarpıntısı

• Kilo kaybı

• Baş ağrısı ve baş dönmesi

• Ayak bileklerinde ve bacaklarda şişlikler