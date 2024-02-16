İş arkadaşını bıçakladı

Kaynak: İHA
İş arkadaşını bıçakladı
Çorum’da sosyal medyada üzerinden kavga eden Ahmet C. E. iş arkadaşı Anıl S.'yı bıçakla ağır yaraladı.

Olay, Çepni Mahallesi’ndeki bir sokakta gerçekleşti. Sosyal medya üzerinden Ahmet C. E. ile iş arkadaşı Anıl S. kavga etmeye başladı.

Kerebi Gazi 1. Sokak'ta karşılaşan ikili tartışmaya devam etti. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet C. E. iş arkadaşı Anıl S.'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Anıl S., ilk yardımın ardından Hitit Üniversitesi Hastanesi’ne ambulansla götürüldü ve ameliyata alındı.

Anıl S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu açıklanırken, Ahmet C. E. ise polis tarafından kısa süre içinde yakalanıp gözaltına alındı.

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