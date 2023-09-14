İş cinayetinde hayatını kaybetti: İki hafta önce video çekip uyarmış

Afyonkarahisar’da tuğla işçisi Hüseyin Pirinç, çalıştığı fabrikada "etiketleme kilitleme sistemi" olmadığı için feci şekilde can verdi.

Pirinç'in iki hafta önce canına mal olan güvenlik eksiğiyle ilgili video çekip TikTok'ta paylaştığı ortaya çıktı.

Afyon Post'un haberine göre olay dün akşam merkez ilçede bulunan bir tuğla fabrikasında yaşandı. B.E. isimli iş arkadaşının palet düğmesine basması sonucu, tuğla biçim alanında çalışan Hüseyin Pirinç'in bacağı koptu.

Olay yerine çağrılan ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Pirinç hayatını kaybetti.

Olayla ilgili fabrika sahibi E.Ö., fabrika sorumlusu S.K., palet düğmesine basan B.E. gözaltına alındı.

“KİTLEME SİSTEMİ OLMADIĞI İÇİN CAN VERDİ”

İş Güvenliği Uzmanı Deniz İpek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Pirinç'in fabrikada etiketleme kilitleme sistemi olmadığı için can verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Tuğla işçisi Hüseyin Pirinç bugün iş cinayetinde hayatını kaybetti. Çalıştığı Tuğla fabrikasında etiketleme kitleme sistemi olmadığı için feci şekilde can verdi. Pirinç 29 Ağustos’ta çektiği ve Tiktoktaki video paylaşımında bu tehlikeli duruma dikkat çekmiş!"