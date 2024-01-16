İş dünyasının altın çocuğu Erol Aksoy 4.5 milyar ceza ödeyecek. Bir zamanlar Show Tv ve İktisat Bankası'nın sahibiydi

Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, tarihin en büyük bankacılık krizinin yaşadığı 2001 yılında el konulardan bankalardan İktisat Bankasının sahibi Erol Aksoy’un müdahil olduğu davada 20 yıl sonra karar çıktı.

20 yılın ardından verilen karara göre İş dünyasının altın çocuğu Erol Aksoy 4.5 milyar lira ödeyecek.

TAM 20 YIL SÜRDÜ

Erol Aksoy’a ait bankanın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesi ile , bankacılık ve medyanın güçlü kişilerinden biri olan Erol Aksoy Grubu için de sıkıntılı bir süreç başladı. Bankaya 15 Mart 2001’de el konulmasının üzerinden 3 yıl geçmesinin ardından, grubun şirketleri de TMSF’ye geçti.

İktisat Bankası’nın yönetiminde yer alan ve grup şirketlerine kullandırılan banka kredilerinde imzası olan 7 kişiye karşı 2003 yılında iflası için dava açıldı.

Bu kişiler arasında iş dünyasının altın çocuğu Erol Aksoy ve eşi İnci Aksoy’un haricinde, 2012’de vefat eden ünlü avukat Hüseyin Derin Yarsuvat, Cüneyt Sel, Roy Arto Gevrekyan, Mehmet Celal Seven ile vefat eden eski Sümerbank Genel Müdürü İsmail Emen yer aldı.

BUGÜNE KADAR 242 MİLYON DOLAR ÖDENDİ

Bu kişilere yönelik iflas talepli dava devam ederken bir yandan da borcun tasfiyesi için de bir dizi protokol imzalandı. Erol Aksoy’un Grubu, TMSF’ye bugüne kadar 242 milyon dolarlık bir ödeme gerçekleştirdi.

İstanbul 1. Asliye Mahkemesi’nde yapılan 20 yıllık davada karar ise geçtiğimiz 28 Aralık günü yapılan duruşmada çıktı. Yapılan duruşmada davalı avukatları, mahkemeye sunulan son bilirkişi raporunun yetersiz ve yanlı olduğunu, hükme esas alınamayacağını ve yeni rapor alınması isteğinde bulundu.

Erol Aksoy çiftinin avukatı, duruşmada yaptığı savunmada “2017 yılındaki tahsilat raporları ile bilirkişi raporlarındaki tahsilat tutarları uyuşmamakta. 2017 yılındaki tahsilat tutarları daha yüksekken raporda bunlar daha az yazılmış. Yeni bir heyetten rapor alınmasını talep ederiz” ifadelerini kullandı.

MEDYADA İLKLERE İMZA ATMIŞTI

İflasına karar verilen Erol Aksoy, 1990’lı yılların en ışıldayan isimlerinden biriydi. 1984 yılında İktisat Bankası’nı alan Aksoy, 1991’de özel kanal Show TV’yi kurdu.

Sabah Gazetesi’nin o zamanki sahibi Dinç Bilgin ile ortaklık yapan Erol Aksoy, 1993 yılında ise Hürriyet Gazetesi’nin satışını yaptı. Alınan gazeteyi 1994’te Aydın Doğan’a satan Erol Aksoy, Türkiye’nin ilk şifreli kanalı Cine 5’in de kurucusuydu.,