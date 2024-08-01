İş için geldi. İnşaatta kalbine yenildi

Kaynak: İHA
İş için geldi. İnşaatta kalbine yenildi

Antalya'da elektrik tesisat işleriyle ilgilendiği bir inşaatta konaklayan bir kişi, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Şahsın bir gün önce rahatsızlandığı ve yakınları tarafından hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Olay, saat 23.00 sularında Antalya'nın Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 3134 Sokak'taki bir inşaatta meydana geldi. Kemer'den Antalya'ya elektrik tesisatı yapmak için gelen 68 yaşındaki Vehbi Alabaş'a, kısa süre önce telefonla iletişim kurduğu iş arkadaşları ulaşamayınca, kaldığı inşaata geldiler. Telefonlarına yanıt vermeyen Alabaş'ın durumundan endişe eden arkadaşları, inşaata gelerek onu kontrol ettiler. Duvara yaslanmış halde buldukları Alabaş'ın bilincini kaybettiğini düşünen arkadaşları, tepki alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradılar. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda Vehbi Alabaş'ın yaşamını yitirdiğini belirlediler.

Bir gün önce hastaneye kaldırılmış Olayın ardından, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekibi olay yerine geldi. Durumdan haberdar edilen Alabaş'ın kızı ve oğlu da inşaata geldiler. Vehbi Alabaş'ın KOAH hastası olduğu ve bir gün önce rahatsızlanarak yakınları tarafından hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği düşünülen Alabaş'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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