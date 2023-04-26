İş ve ekonomi dünyası Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde buluşacak

Ekonomi, siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimleri, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, yarını şekillendirecek politikalar ve iş stratejilerini masaya yatıracak.

İş ve ekonomi dünyası Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde buluşacak

Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından 2012 yılından beri düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ), 27-30 Nisan'da Sapanca'da gerçekleştirilecek.

Zirvenin 2023 yılı teması, gelecek nesiller için daha nitelikli yarınlar yaratmak adına "Tek Dünya, Ortak Gelecek: Yeni Nesiller İçin Yarını Şekillendirecek Politikalar ve İş Stratejileri" olarak belirlendi.

Zirvede, sosyal ve ekonomik politikalar dengesinde daha iyi bir geleceği paylaşma bilinciyle iş stratejilerinin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği tartışılacak.

Değişen global düzende Avrupa ve Türkiye'nin yeni rollerinin gündeme taşınacağı etkinliğin açılışına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katılacak.

Zirvede, ekonomi, siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimleri birer konuşma yapacak.

Dünya siyasetinin tanınan isimlerinden Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, İtalya eski Başbakanı Enrico Letta ve İngiltere eski Devlet Bakanı Jo Johnson da konuşmacılar arasında bulunuyor.

13 PANEL DÜZENLENECEK

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde "Tek Dünya, Ortak Gelecek" başlığı altında 13 panel gerçekleştirilecek.

İş insanlarının ve liderlerin bir araya geleceği zirvede, "Global Fırsatların Geleceği", "Sosyal Yatırım: Yeni Nesilleri Geleceğe Hazırlamak", "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İş Yaşamı ve Refaha Katkıları", "100. Yılında Türk İş Dünyası İçin Gelecek Modeli: Amaç Odaklı Liderlik ve Strateji", "Savunmada Yeni Teknolojiler ve Yaratılan Değerler", "Liderlerin Gündemi: Sürdürülebilirlik", "Afet Sonrası Yönetim ve Yeni Düzene Geçiş", "100. Yılda Bankacılık ve Finansın Yeni Vizyonu", "100. Yılda Türk Sanayisinin Gelecek Rotası: Dönüşüm, Riskler ve Fırsatlar", "Yarının Dünyası, Yarının Şirketi", "Değişen Global Düzen: Avrupa ve Türkiye'nin Yeni Rolleri", "Dijitalde Doğan İşler ve Dönüşen Sektörler", "Yükselen Yatırımlar: Yeni Teknolojiler ve İnovatif Girişimler" konu başlıklarında paneller düzenlenecek.

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