İş yerine gelen husumetlisini pompalı tüfekle vurdu

Malatya’da cep telefonu satıcısı olan bir kişi, iş yerine gelen husumetlisini pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.

KAYNAK: İHA
İş yerine gelen husumetlisini pompalı tüfekle vurdu

Olay bugün sabah 09.45 civarında Turgut Temelli Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, M.B. isimli cep telefonu satıcısı ile iş yerine gelen husumetlisi F.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönmesi üzerine M.B., pompalı tüfekle F.K.'ye ateş etti. Sağ bacağından vurulan yaralı F.K., kanlar içinde İnönü Caddesi’ne gelerek yardım istedi. F.K., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede bir adet tüfek kartuşu ele geçirdiler. Kaçmaya çalışan şüpheli M.B., suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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