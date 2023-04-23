"Hz. İsa ile tanışacaksınız" diyen tarikat en az 47 kişiyi öldürdü

"Açlık Tarikatı" olarak bilinen ve "Hz. İsa ile tanışacakları" vaadiyle insanları kandıran tarikatın Kenya'da en az 47 kişiyi öldürdüğü açıklandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken tarikatın katlettiği insanları gömdüğü belirlenen 800 dönümlük ormanın tamamının kapatıldı.

"Hz. İsa ile tanışacaksınız" diyen tarikat en az 47 kişiyi öldürdü

Kenya'da açlıktan ölmeleri halinde "Hz. İsa ile tanışacakları" vaadiyle kandırılan tarikata dair devam eden soruşturma kapsamında ulaşılan cansız beden sayısı 47’ye yükseldi.

KAZILARDA 47 CESET BULUNDU

Kenya’da "açlık tarikatı" ile ilgili soruşturma devam ederken, ekipler çok sayıda kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Sahil kasabası Malindi yakınlarındaki Shakahola Ormanı’nda devam eden kazılarda, ulaşılan cansız beden sayısının 47’ye yükseldiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Kithure Kindiki yaptığı açıklamada, 800 dönümlük ormanın tamamının kapatıldığını ve suç mahalli ilan edildiğini aktararak, bu vahşetin yalnızca faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasına değil aynı zamanda her kilise, cami, tapınak veya sinagog için daha sıkı düzenlemelere yol açması gerektiğini ifade etti.

TARİKAT LİDERİ GÖZALTINDA YEMEK YEMEYİ REDDETTİ

Kenya basınında "tarikat lideri" olarak nitelendirilen ve gözaltına alınan vaiz Paul Mackenzie Nthenge'nin ise gözaltındayken yemek yemeyi veya içmeyi reddettiğini belirtildi.

Nthenge'nin çok sayıda kişiye açlıktan ölmeleri durumunda Hz. İsa ile tanışacaklarını söylediği iddia ediliyor. Polis, 15 Nisan'da açlıktan öldüğü şüphelenilen 4 kişinin cansız bedeninin bulunmasının ardından Nthenge'i gözaltına almıştı.

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