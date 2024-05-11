Ev sahibi sizi evinizden çıkarabilir. Kirası düşük olanlara kötü haber

Sulh Hukuk Mahkemesi’nin hâkimi davacı ev sahibi tarafın dinlemiş olduğu tanığın gerçek ve samimi beyanlarını da göz önünde bulundurarak taraflara tanık beyanlarına karşı beyanda bulunmak üzere talep edilmesi halinde süre verdiğini belirten Gonce, Fakat işbu dava dosyası kapsamında davacı ev sahibinin tanığına ilişkin beyanlarını duruşma sırasında alınması ile tahkikat aşamasının sonuna gelinmesine karar verildiğini ifade etti.

Açılan dava kapsamında dava değeri olan yıllık kira tutarının 2024 yılı sulh hukuk mahkemelerinde uygulanan parasal sınır olan 28.250,00-TL’den düşük olması nedeniyle davalı kiracının yerel mahkemenin vermiş olduğu tahliye kararına karşı itiraz hakkı bulunmadığını belirten Gonce, yerel mahkemelerin vermiş olduğu tahliye kararı istinaf kanun yoluna kapalı olup kesin karar niteliğinde olduğunu ifade etti.