Ev sahibi sizi evinizden çıkarabilir. Kirası düşük olanlara kötü haber

Ev sahibi sizi evinizden çıkarabilir. Kirası düşük olanlara kötü haber
Kaynak: Haber Merkezi
Kirası düşük olan vatandaşlar dikkat. Ankara'da 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde ev sahibi F.N.'nin 1 Mart tarihinde kiracısı U.T.'ye açtığı tahliye davası, 55 gün sonra görülen ilk duruşmada sonuçlandı. Mahkeme kiracının evden çıkmasına karar verdi. Peki bu karar 55 günde nasıl alındı? İşte detaylar...
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Ev sahibi sizi evinizden çıkarabilir. Kirası düşük olanlara kötü haber 1

Ankara'da 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde ev sahibi F.N.'nin 1 Mart tarihinde kiracısı U.T.'ye açtığı tahliye davası, 55 gün sonra görülen duruşmada sonuçlandı.

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Ev sahibi sizi evinizden çıkarabilir. Kirası düşük olanlara kötü haber 2

Mahkeme, kiracının 1800 lira verdiği kira fiyatının, yıllık kira bedeli olarak belirlenen 28 bin 250 TL'nin altında olması ve ev sahibinin ihtiyacı olması sebebiyle kiracı hakkında tahliye kararı verdi.

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Ev sahibi sizi evinizden çıkarabilir. Kirası düşük olanlara kötü haber 3

İLK DURUŞMADA TAHLİYE!

Ev sahibi F.N., Çankaya ilçesi, Dikmen Mahallesi’ndeki evinde 9 yıldır kirada oturan U.T.'den, kendisinin oturacağını belirterek evi boşaltmasını istedi. Aylık 1800 TL’ye oturan U.T., evden çıkmayacağını ifade etti.

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Ev sahibi sizi evinizden çıkarabilir. Kirası düşük olanlara kötü haber 4

Ev sahibi, kiracının söylemi üzerine tahliye davası açtı. Ankara 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 1 Mart tarihinde açılan dava, 55 gün sonra 25 Nisan tarihinde görülen ilk duruşmada sonuçlandı.

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Ev sahibi sizi evinizden çıkarabilir. Kirası düşük olanlara kötü haber 5

Mahkeme, kiracının ödediği aylık 1800 lira kira bedelinin, TÜİK verilerince sulh hukuk mahkemelerinde görülen tahliye davaları için 2024 yılında 28 bin 250 TL olarak koyulan istinaf sınırının altında olması ve ev sahibinin ihtiyacı olması sebebiyle tahliye kararı verdi.

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Ev sahibi sizi evinizden çıkarabilir. Kirası düşük olanlara kötü haber 6

Karar, üst mahkemeye de kapalı olarak gerçekleşti. Peki bu karar 55 günde nasıl alındı? Avukat Gizem Gonce mahkeme detayı hakkında açıklamalarda bulundu.

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Ev sahibi sizi evinizden çıkarabilir. Kirası düşük olanlara kötü haber 7

Gonce yaptığı açıklamada, ihtiyaç nedeniyle açılan tahliye davalarında tahliyeye kararı alınabilmesi için ev sahibinin ev ihtiyacının gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun ispatlanması gerektiğini ifade etti.

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Ev sahibi sizi evinizden çıkarabilir. Kirası düşük olanlara kötü haber 8

DURUMUŞMADA TANIK ÖNEMLİ!

Ön inceleme duruşmasında tarafların hazır bulunması gerektiğini, talep edilecek bilgi, belge ve evrakların eksik olmaması halinde tahkikat aşamasına geçildiğini aktaran Gonce, davacı mülk sahibinin zorunlu konut ihtiyacının ispatlanabilmesi için Sulh Hukuk Mahkemesi huzurunda tanık dinletmesinin oldukça önemli olduğunu belirtti.

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Ev sahibi sizi evinizden çıkarabilir. Kirası düşük olanlara kötü haber 9

Sulh Hukuk Mahkemesi’nin hâkimi davacı ev sahibi tarafın dinlemiş olduğu tanığın gerçek ve samimi beyanlarını da göz önünde bulundurarak taraflara tanık beyanlarına karşı beyanda bulunmak üzere talep edilmesi halinde süre verdiğini belirten Gonce, Fakat işbu dava dosyası kapsamında davacı ev sahibinin tanığına ilişkin beyanlarını duruşma sırasında alınması ile tahkikat aşamasının sonuna gelinmesine karar verildiğini ifade etti.

Açılan dava kapsamında dava değeri olan yıllık kira tutarının 2024 yılı sulh hukuk mahkemelerinde uygulanan parasal sınır olan 28.250,00-TL’den düşük olması nedeniyle davalı kiracının yerel mahkemenin vermiş olduğu tahliye kararına karşı itiraz hakkı bulunmadığını belirten Gonce, yerel mahkemelerin vermiş olduğu tahliye kararı istinaf kanun yoluna kapalı olup kesin karar niteliğinde olduğunu ifade etti.

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