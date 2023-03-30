﻿2 gol atan Isaac Atanga Göztepe'den gönderildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, sezon başında kiraladığı Ganalı hücum oyuncusu Isaac Atanga ile yollarını ayırdı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Isaac Atanga arasında yapılan görüşmeler neticesinde Atanga'nın kiralık sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Atanga'ya hem saha içinde hem de saha dışındaki hayatında başarılar diliyoruz. Teşekkürler Atanga." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Cincinnati takımından kiralanan Atanga sarı-kırmızılı formayla çıktığı 15 lig ve 2 kupa maçında 2 gol kaydetti. (AA)