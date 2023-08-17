İsale hattı patladı, yol çöktü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su isale hattı patlamalarının bugünkü adresi Torba Mahallesi oldu. Patlama nedeniyle yolun bir kısmı çöktü, Torba-Yalıkavak yolu trafiğe kapatıldı.

KAYNAK: İHA
İsale hattı patladı, yol çöktü

Geçen hafta, Bodrum Yarımadası'nın güney mahallelerinde su ana isale hatlarında meydana gelen patlamalar bu hafta yönünü kuzey mahallelerine çevirdi.

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Dün Gündoğan'da meydana gelen isale hattı patlamasında yolda derin çukurlar oluşmuş, bölgedeki trafik akışı aksamıştı.

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Bugün ise benzer bir patlama Torba Rıza Anter Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki patlama ile birlikte yolun bir bölümü çöktü.

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İhbarın ardından olay yerine polis ve MUSKİ ekipleri geldi. Torba - Yalıkavak yolu trafiğe kapatıldı.

Hatta giden su kesilerek onarım çalışması başlatıldı. Patlama nedeniyle yarımadanın kuzey tarafındaki mahallelerde su kesintileri yaşanıyor.

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