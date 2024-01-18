İşçi bankaya çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdi. Bu kirli dünya senin gibi iyi insanlar sayesinde dönüyor güzel insan

Kaynak: İHA
İşçi bankaya çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdi. Bu kirli dünya senin gibi iyi insanlar sayesinde dönüyor güzel insan
Yozgat’ta bir inşaat işçisi, banka şubesine yerler kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını dışarıda bırakıp çoraplarıyla girdi. Bu görüntüyü görenlerin içi ısındı. Görüntü "Güzel insanlar iyi ki var" dedi.

Yozgat merkezinde bir inşaatta işçisi olan Soner Keskin adlı vatandaş, sabah saatlerinde işlem yapmak için bir banka şubesine gitti.

Çalıştığı inşaattan zamanı olmadığı için direkt bankaya giden ve ayakkabıları çamurlu olan Keskin, bankayı kirletmemek için ayakkabılarını dışarıda çıkardı. Çoraplarıyla bankadan içeri girdi. Keskin, banka şubesinde işlemini gerçekleştirdikten sonra ayakkabılarını kapıda giyerek tekrar işinin başına döndü.

"BEN DE EMEKÇİYİM. BAŞKA İNSANLARA DA ZAHMET VERMEMEK İÇİN ÇIKARDIM"

Banka çalışanlarına zahmet vermemek için çamurlu ayakkabılarını çıkardığını belirten inşaat işçisi Keskin, “Ayakkabılarım çamur olduğu için ve bankayı kirletmemek adına ayakkabılarımı çıkardım. Başka insanlara zahmet verme istemedim. Ben de emekçiyim emekçi insanın halini anladığım için ayakkabılarımı çıkarmıştım” dedi.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medyada söz konusu görüntüleri gören kullanıcılar paylaşıma beğeni yağdırdı.

Kullanıcılardan biri "Bu kirli dünya senin gibi iyi insanlar sayesinde dönüyor güzel insan" dedi.

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