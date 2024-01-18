Bir ülke daha euroya geçti. Sırplara euro darbesi

Kosova Cumhuriyeti karar verdi, euroyu ülkedeki nakit işlemlerde tek kullanılacak paranın euro olduğunu ilan etti.
Kosova'da 1 Şubat'tan sonra nakit ödemelerde sadece euro kullanılmasına karar verildi. Sırpların çoğunlukta olduğu bölgelerdeki Sırp dinarı kullanımı yasaklanacak.
Kosova Cumhuriyeti'nde 1 Şubat'tan sonra yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre ödeme sistemlerinde kullanılmasına izin verilen tek para birimi euro olacak.
Euro dışındaki para birimleri, yalnızca banka hesaplarında saklanabilecek, döviz işlemlerinden kullanılacak.
Ülkede euro banknot ile madeni paraların toplu olarak ülkeye giriş çıkışı BQK'nin müdahalesi altında olacak.
SIRPLARA EURO DARBESİ
Kosova'da Sırpların yoğunlukta olduğu yerleşim birimlerindeki ödemelerde Sırp dinarı kullanılıyordu. Sırbistan'a ait kurumlarda çalışanların maaşları, emekli maaşları ödemeleri Dinarla yapılıyordu. 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek uygulamayla birlikte ülkede Sırp dinarı kullanımı sonlacağı belirtiliyor.
Kosova Cumhuriyeti'nin aldığı bu kararla birlikte hükümetle Sırbistan arasında iplerin yine gerileceği ileri sürülüyor.