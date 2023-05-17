İşçi servisi ile otomobil çarpıştı

(İHA) Edinilen bilgiye göre, Bucak ilçesinde saat 18.15 sıralarında 15 AAT 237 plakalı işçi servisi ile 15 ACG 764 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesinin üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kazada hafif şekilde yaralanan Enis D., Emel P., Ayşe A., Muhammet B., Füsun D., Ayşe K. Fatma A. ve Hakan Y., ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.