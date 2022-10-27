İşçilere rekor zam. En düşük maaş 10 bin 300 lira. Yemek parası 75 TL

Osmaniye Belediyesi, Hizmet İş ve Öz Güven Sendikaları arasında varılan mutabakat sonucu imza altına alınan toplu iş sözleşmesine göre yaklaşık yüzde 100 yapılan zamla en düşük personel maaşı 10 bin 300 lira oldu.

GÜNLÜK YEMEK PARASI 75 TL

Toplu iş sözleşmesinde göre daha önce olmayan tediye, 6772 sayılı kanun çerçevesinde 52 gün olarak ve ayrıca yılda iki defa verilen 10+10 günlük ikramiye yükseltilerek 25+25+5 olarak belirlendi. Aynı şekilde daha önce olmayan kıdem zammı 2018 yılı itibariyle geriye dönük olarak sözleşme dahiline alınırken belediye personellerinin maaşlarıyla birlikte hesaplarına yatan çocuk parası, yakacak yardımı gibi kalemlerin yanı sıra günlük yemek parası brüt 75 TL olarak açıklandı.

ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALMAMASI SAĞLANACAK

Ayrıca yevmiye 300 TL olarak belirlenen taban ücrete her yıl yüzde 30 oranında zam eklenerek işçi maaşlarına yansıtılacak. Tüm sosyal hak ücretlerine toplu iş sözleşmesi çerçevesinde yıllık ücret artışları tutarında artış yapılacak ve asgari ücrete gelen zamlar baz alındığında personel maaşlarının asgari ücretin altında kalması halinde asgari ücretin brüt miktarına yüzde 15 daha eklenerek personel maaşının asgari ücret altında kalmaması sağlanacak.