﻿İşçileri zorla çalıştıran Fransız devleti cezalandırıldı

Fransız Rouen İdari Mahkemesi, Seine-Maritime Valiliği kararı ile Gonfreville-l'Orcher rafinerisinde grev yapan işçileri zorla işe başlatma kararının, yürütmesini durdurulduğu açıklandı.

MAHKEME 'KARAR YASADIŞI' DEDİ. DEVLETİ CEZALANDIRDI

France Bleu'nun haberine göre; mahkeme, valiliğin bu kararının, "grev hakkının ciddi ve açıkça yasa dışı ihlali olduğuna" hükmetti. Fransız devleti, mahkeme tarafından 2 bin avro para cezası ödemeye mahkum edildi.

Rafineri bünyesindeki Genel İş Sendikası (CGT), mahkeme kararının ardından akaryakıt sevkiyatlarını yeniden durdurduklarını açıkladı.

TotalEnergies'e ait Gonfreville-l'Orcher rafinerisindeki işçiler, hükümetin emeklilik reformuna tepki olarak greve gitmişti.

Seine-Maritime Valiliği de rafineride grev yapan işçiler için zorla işe başlatma kararı almıştı.

FRANSA'DA EMEKLİLİK REFORMU KRİZİ DEVAM EDİYOR

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşını 2 yıl yükselterek, 62'den 64'e çıkarmayı içeren yasa tasarısını, oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda, 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.