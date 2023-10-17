İşe gitmek için bindiği otomobilinde silahlı saldırıya uğradı

Adana'da işe gitmek için evinden çıkıp, otomobiline binen Murat Kurt, silahlı saldırıda ağır yaralandı. 2 şüpheli, olay yerinden kaçtı.

KAYNAK: DHA
İşe gitmek için bindiği otomobilinde silahlı saldırıya uğradı

Olay, saat 08.30 sıralarında Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İşe gitmek için evinden çıkan Murat Kurt'un yanına, otomobiline bindiği sırada motosikletli 2 kişi geldi. Bu kişilerden 1'i, Kurt'un otomobiline binip, tabancayla ateş açtı. Göğsüne 2, bacaklarına da 3 mermi isabet eden Kurt, ağır yaralandı. Şüpheliler de motosikletle kaçtı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurt, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Kurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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