İşe gitmek için uyandı ayağa kalkamayınca grip sandı. Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Antalya’da tek başına yaşayan Serkan Özdemir (46), sabah işe gitmek için yataktan kalkmak isteyince bacaklarını hissetmediğini fark etti.

İlk başta soğuk algınlığı sanan, belden aşağısını hissetmeyince acile giden Özdemir’e ‘Parapleji’ teşhisi koyuldu. Fizik tedavi için 3 aydır sıra gelmesini beklediğini belirten Özdemir, “3 ay önce hiç aklıma gelmezdi ama şu an tekerlekli sandalye, koltuk değneği bakıyorum” ifadelerini kullandı.

SABAH UYANDIĞINDA AYAĞA KALKAMADI

Muratpaşa ilçesinde yalnız yaşayan ve bir ayakkabı mağazasında satış danışmanı olarak görev yapan Serkan Özdemir, 24 Aralık tarihinde işten çıkıp evine gitti. Dinlenmek için koltuğa uzanan Özdemir, uyuya kaldı. Sabah işe gitmek için uyanan Özdemir, ayağa kalkmak isteyince yattığı yere düştü.

Bacaklarının tutmadığını fark eden Özdemir, hasta olduğunu düşünerek 2 gün grip ilacı alıp istirahat etti. 2’nci günün sonunda idrarını tutamayan Özdemir, o an hayatının en büyük şokunu yaşadı.

Belden aşağısının tutmadığını anlayan Özdemir, arkadaşlarının yardımıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan nörolojik kontrollerde, Özdemir'e ‘Parapleji: Omurilik felci’ teşhisi koyuldu.

Bir süre hastanede yatan Özdemir, fizik tedavi bölümünde yer olmadığı, sıra kendisine gelince çağrılacağı söylenerek taburcu edildi.

“YÜRÜME YETİMİ KAYBETMİŞ GİBİ HİSSETTİM VE KALKAMADIM”

Yaşadıklarını anlamlandıramadığını söyleyen Özdemir, “24 Aralık günü işten geldiğini ve televizyon seyrederken uyuyakaldığını, sabah işe gitmek için uyandığında ise kalkmaya çalışırken yatağa tekrar düştüğünü söyledi. Özdemir, “Yürüme yetimi kaybetmiş gibi hissettim ve kalkamadım. İlk başta soğuk algınlığı olduğunu düşündüm ve 2 gün evde dinlendim. Geçmeyip idrarımın geldiğini hissetmediğimde hastaneye başvurdum. Nörolojik olarak gerekli tedaviler yapıldı ancak fizik tedavi bölümünde yer olmadığı için taburcu edildim. 3 aydır fizik tedavi için sıra bekliyorum" ifadelerini kullandı.

“3 AY ÖNCE SAPASAĞLAM BİR İNSANDIM”

3 ay içerisinde hayallerinin bile değiştiğini belirten Özdemir, “Yalnız yaşıyorum. Kas kaybı yaşamamak için tek başıma yapabildiğim kadar bacaklarımı çalıştırmaya çalışıyorum. Sabah bir arkadaşım gelip pansumanımı yapıyor, kahvaltımı veriyor. Akşam aynı arkadaşım yemeğimi veriyor. İnsanın iç dünyası, psikolojisi değişiyor. 3 ay önce sapasağlam bir insandım. 3 ay önce hiç aklıma gelmezdi ama şu an tekerlekli sandalye, koltuk değneği bakıyorum" ifadelerini kullandı.

“İNSANIN İKİ ADIM ATMASI EN BÜYÜK MUTLULUĞU OLABİLİYOR”

Dışarıya çıkmayı özlediğini belirten Özdemir, “Bir koltuk değneği olsa, onunla yarım adım bile atabilsem benim için dünyadaki en büyük lütuf. İnsanın iki adım atması en büyük mutluluğu olabiliyor. En büyük hayalim dışarı çıkıp güneşin, hayatın tadını alabilmek. 2 gün önce arkadaşım tekerlekli sandalye getirdi, öyle yataktan kalkabildim. Camdan dışarı baktığımda bile çok iyi hissediyorum" dedi.