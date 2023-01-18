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İşe gitmeyen adam evinde ölü bulundu: Acı haberi alan anne ve baba sinir krizi geçirdi

Sultangazi’de işe gitmeyen güvenlik görevlisine ulaşamayınca evine gelen yakınları, 36 yaşındaki adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Oğullarının ölüm haberini alan acılı anne ve baba ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 23:16
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İşe gitmeyen adam evinde ölü bulundu: Acı haberi alan anne ve baba sinir krizi geçirdi

İşe gitmeyen adam evinde ölü bulundu: Acı haberi alan anne ve baba sinir krizi geçirdi
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İHA - Olay, dün sabah saatlerinde Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 1 hafta kadar önce eşi Merve Köksal’ı umreye gönderen Sefer Köksal (36) sabah erken saatlerinde iki çocuğunu kardeşine bıraktıktan sonra evine döndü.

İNTİHAR ETTİ

Arkasından "Yaşadığım hayatta hep yanıldım benim kimsem yokmuş Rabbim’den başka yaptığım hataları hesap vermeye gidiyorum inşallah. Ölümümden kimse sorumlu değildir. Elveda dünya" yazılı bir not bırakan Köksal, kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.

Bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Köksal’ın işe gitmemesi üzerine paniğe kapılan mesai arkadaşı mahalleye geldi. Mesai arkadaşı ile Köksal’ın kayınbiraderi kapıyı kırarak içeri girdi.

Yakınları talihsiz adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Oğlunun vefat haberini alan anne ve babası ise olay yerine koştu. Acı haberi alan anne ve baba sinir krizi geçirdi.

Onları yakınları sakinleştirdi. Köksal’ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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