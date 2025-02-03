İşgal altındaki Goma'da hayat normale dönüyor

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin (DKC) doğusundaki milyonluk şehir Goma, M23 (23 Mart Hareketi) isyancılarının şehri ele geçirmesinden yaklaşık bir hafta sonra normalleşme sürecine girdi. Çatışmalar sırasında hasar gören elektrik hatlarının onarılmasıyla birlikte, şehirde yeniden elektrik, su ve internet hizmetleri sağlanmaya başlandı. Pazarlar ve dükkanlar tekrar açıldı; çiftçiler, Minova kasabasına giden sahil yolu boyunca köylerinden topladıkları ürünleri Goma'ya taşımaya başladılar. Son haftalarda, Goma'da gıda tedariki büyük ölçüde Ruanda'dan yapılan ithalata bağlıydı.

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M23 liderliği, geçtiğimiz cumartesi günü şehir sakinlerini geniş çaplı bir temizlik kampanyasına davet etti. "Salongo" olarak adlandırılan bu etkinlikte, isyancılar sabahın erken saatlerinde çöp kamyonları ve el arabalarıyla ana caddelerdeki çatışmalardan kaynaklanan enkazı temizlemeye başladılar. İsyancı lider Corneille Nangaa, kameralar önünde elinde kürek ve çöp torbasıyla temizlik yaparken görüntülendi. M23, bu tür propaganda videolarını sosyal medyada yaymak için özel bir kameraman tuttu.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Goma'daki çatışmalarda 773 kişi hayatını kaybetti ve 2.880 kişi hastanelere kaldırıldı. BM sözcüsü Stéphane Dujarric, bu sayıların ön tahminler olduğunu ve çevrede henüz sayılmamış daha fazla ceset bulunduğunu belirtti. Kızıl Haç, gönüllülerin yardımıyla sokaklarda kalan cesetleri toplamaya başladı.

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Goma'nın eteklerindeki Mugunga, Kanyaruchina ve Kibati gibi yerlerde bulunan mülteci kampları neredeyse boşaldı. Aylarca isyancılardan kaçan yüz binlerce insan, şimdi isyancıların her yerde olması nedeniyle evlerine dönmeye başladı. M23, geçtiğimiz cuma günü bu insanlara evlerine dönmeleri çağrısında bulundu. Cumartesi günü, yüz binlerce kadın ve çocuk, eşyalarıyla birlikte uzun konvoylar halinde kuzeydeki köylerine dönerek tarlalarını yeniden ekmeye başladılar. M23 kontrolündeki bölgelerde okullar da açıldı. Ancak Goma'daki okullar, isyancıların yaklaşmasıyla iki hafta önce kapatılmıştı.

Askeri durum hala endişe verici. M23, Ruanda birlikleriyle birlikte komşu Güney Kivu eyaletinin başkenti Bukavu'ya doğru ilerliyor. Cumartesi günü, Nyabibwe kasabası yakınlarında, Kongo ordusu ve Burundi birlikleriyle çatışmalar yaşandı. Bu bölge, Kongo ordusunun ikmal yaptığı Kavumu uluslararası havaalanına yakın bir konumda bulunuyor. BM'nin Kongo'daki misyonu (Monusco), cumartesi günü Bukavu ve Kavumu'daki personelinin büyük bir kısmını tedbir amaçlı tahliye etti.

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