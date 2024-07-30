İshalde 'antibiyotik' uyarıları. İşte uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar

İshalde hayat kurtaran uyarılar

İshal, sıklıkla karşılaşılan ve genellikle kendiliğinden geçen bir sağlık sorunu olduğu biliniyor. Ancak bazı durumlarda ishal, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir ve tıbbi müdahale gerektirebileceği bildirildi. Bu noktada, ishal tedavisinde sıklıkla gündeme gelen antibiyotik kullanımı hakkında doğru bilgilere sahip olmak büyük önem taşıdığının altı çizildi.

İshalde antibiyotik kullanımına ilişkin uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar ışığında detaylı bir değerlendirme yapıldı. İşte detaylar...

Uzman Görüşleri

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Erbay, ishalin genellikle virüs kaynaklı olduğunu ve bu nedenle antibiyotiklerin çoğu zaman gereksiz olduğunu belirtmekte.

Dr. Erbay, "Antibiyotikler yalnızca bakteriyel enfeksiyonlarda etkili olup, viral ishallerde kullanılmamalıdır" dedi.

Almanya'da düzenlenen uluslararası bir kongrede konuşan Dr. Hans-Jörg Epple, akut ishal vakalarının çoğunlukla virüs kaynaklı olduğunu ve antibiyotiklerin bu durumlarda faydasız olduğunu vurguladı.

Dr. Epple, "Antibiyotikler yalnızca bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılmalıdır" diye ekledi.

Bilimsel Araştırmalar

Çok sayıda bilimsel araştırma, ishal tedavisinde antibiyotik kullanımının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini göstermekte. Özellikle viral nedenli ishallerde antibiyotik kullanımı, hem hastanın iyileşme sürecini uzatmamakta hem de antibiyotik direncinin gelişmesine katkıda bulunmakta.

Bilimsel araştırmalar da bu görüşleri desteklemekte.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada, antibiyotik ilişkili ishal vakalarının değerlendirilmesi yapılmış ve antibiyotiklerin yaygın ve sıklıkla uygunsuz kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı belirtildi.

Çalışmada, antibiyotik kullanımını takiben gelişen ishallerin %5 ile %25 arasında değişen oranlarda görüldüğü bildirildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Dr. Murat Duman ve Dr. Aykut Çağlar'ın yaptığı bir başka araştırma, antibiyotik tedavisi sırasında probiyotik kullanımının, bağırsak florasının korunmasına yardımcı olduğunu ve antibiyotiğe bağlı ishalin önlenmesinde etkili olduğunu gösterdi. Bu araştırma, probiyotiklerin antibiyotik tedavisi sırasında veya sonrasında bağırsak mikrobiyal dengesini iyileştirerek, ishal gibi yan etkileri azaltabileceğini ortaya koydu.

Uzmanlar ve bilimsel araştırmalar, ishal tedavisinde antibiyotik kullanımının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ve gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılması gerektiğini vurgulamakta.

Antibiyotiklerin yalnızca bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılması ve probiyotiklerin destekleyici tedavi olarak düşünülmesi önerilmekte.