IŞİD militanları Kongo'da 14 çiftçiyi öldürdü

Yerel bir yetkili yaptığı açıklamada, IŞİD grubuyla bağları olan aşırılık yanlısı bir örgütün militanlarının Kongo'nun ağır darbe alan doğu bölgesinde en az 14 çiftçiyi öldürdüğünü söyledi.

Eyalet valisi delegesi Samson Simara, Müttefik Demokratik Güçlerin Cuma gecesi Kuzey Kivu eyaletindeki Mamove köyüne saldırarak tarlalarında çalışan çiftçilerin kafalarını kestiklerini söyledi.

Delege, "Diğer çiftçilerin de kayıp olması nedeniyle bu ölü sayısı artabilir" dedi ve militanların köydeki birçok evi de yaktığını belirtti.

Saldırılar, Kongo'da Aralık ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde gerilimi artırırken bölge sakinlerinin güvenliklerin de endişe edildiği bildirildi.