IŞİD Orta Doğu'ya geri mi dönüyor? Suriye ordusuna düzenlenen saldırıda 9 asker öldü

Kaynak: AA
IŞİD Orta Doğu'ya geri mi dönüyor? Suriye ordusuna düzenlenen saldırıda 9 asker öldü
Suriye'nin Humus kentinde IŞİD Suriye ordusuna ait konvoya silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 asker hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere göre, terör örgütü IŞİD, öğle saatlerinde Humus'a bağlı Tedmur (Palmira) ilçesinde bulunan bir çöl bölgesinde Suriye ordusuna ait bir konvoya pusu kurarak saldırı gerçekleştirdi.

isid.jpgIŞİD SALDIRISINDA 9 ASKER ÖLDÜ

Ağır silahlarla düzenlenen saldırı çatışmaya dönüşürken, ilk belirlemelere göre, 9 asker ölürken 20'ye yakın asker ise yaralandı.

Suriye medyasında ise saldırıya ilişkin henüz bir bilgi geçilmedi.

IŞİD UZUN SÜREDİR SURİYE'DE SESSİZ

Aldığı üst üste darbelerle ciddi şekilde güç kaybeden IŞİD son olarak, 2 Ocak 2024'te de Deyrizor ilinin güneyindeki Tebni köyünde Suriye ordusunun 17. Alayına saldırarak, çok sayıda askeri rehin almıştı.

Suriye'de büyük ölçüde etkisini kaybeden IŞİD’in; Suriye’nin Humus, Dera, Suveyda ve Deyrizor illerinin bir kısmını içine alan ve "Badiye" olarak adlandırılan çöl bölgesinde hücre yapılanması şeklinde varlığını korumaya çalıştığı düşünülüyor.

SON OLARAK İRAN'DA SALDIRMIŞTI

IŞİD, geçtiğimiz günlerde İran'da çifte bombalı saldırı gerçekleştirmişti. Devrim Muhafızları Ordusu eski komutanı General Kasım Süleymani’nin mezarının da bulunduğu mezarlık yakınında gerçekleşen iki ayrı patlamada 84 kişi hayatını kaybetmiş, 280 civarında kişi de yaralanmıştı.

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