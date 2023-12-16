İstanbul'da yabancı uyruklu 12 IŞİD mensubu yakalandı. Bu teröristler ülkeye nasıl girdi

Kaynak: ANKA
İstanbul'da yabancı uyruklu 12 IŞİD mensubu yakalandı. Bu teröristler ülkeye nasıl girdi
İstanbul'da terör örgütü IŞİD yönelik bir dizi operasyon düzenleyen polis, yabancı uyruklu 12 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü IŞİD'e yönelik bir dizi operasyon gerçekleştirdi.

Silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 12 kişi gözaltına alındı.

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Açıklama İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden geldi. O açıklamaya göre. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yapılan istihbarat çalışmalarının ardından operasyon için düğmeye basıldı. Terör örgütü IŞİD ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak kentte faaliyet yürüttüğü tespit edilen 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak çalışma başlatıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ilçede belirlenen 15 farklı adrese baskın düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 12 kişi de yabncı uyruklu çıktı. IŞID'li irtibatlı olduğu ileri sürülen, 12 yabancı uyruklu kişinin Türkiye'ye nasıl girdiği tespit edilmeye çalışılıyor. Gözaltına alınan 15 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor

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