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IŞİD saldırısından kurtulan 23 yaşındaki genç kız ötanazi sonucu yaşamına son verdi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 22 Mart 2016'da düzenlenen saldırılara Zaventem Havalimanı'nda tanık olan ve yaşadığı travmayı atlatamayan 23 yaşındaki Shanti De Corte ötanazi sonucu yaşamına son verdi.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 20:27
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IŞİD saldırısından kurtulan 23 yaşındaki genç kız ötanazi sonucu yaşamına son verdi

IŞİD saldırısından kurtulan 23 yaşındaki genç kız ötanazi sonucu yaşamına son verdi
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BBC Türkçe'nin haberine göre; Annesi Marielle, Belçikalı kamu yayıncısı VRT'ye, Shanti De Corte'nin 7 Mayıs'ta kendi isteğiyle hayatını sonlandırdığını açıkladı.

Brüksel basınına göre ailesinin desteği ile ölüm hakkını seçen De Corte'nin son sözleri, "Huzur içinde gidiyorum, sizi şimdiden özlediğimi bilin." oldu.

Shanti De Corte, 22 Mart 2016'da Brüksel'de 32 kişinin öldüğü ve 300 kişinin yaralandığı saldırılara Zaventem Havalimanı'nda tanık oldu.

Saldırıları IŞİD üstlenmişti.

Anvers'e bağlı Konticht ilçesindeki Sint-Rita Koleji'nde son sınıf öğrencisi olan De Corte, 90 arkadaşıyla okul gezisi için İtalya'nın başkenti Roma'ya gitmeye hazırlanıyordu. 

Shanti ve arkadaşları, sabah saat 07:58'de çantalarını teslim edip, uçuş kartı alma için beklerken peş peşe iki patlama meydana geldi ve tavan üzerlerine çöktü.

Annesinin basına verdiği demeçlere göre, Shanti de Corte, bir daha hiçbir zaman kendini güvende hissetmedi.

Annesine göre, her zaman yaşanabilir bir hayat uman Shanti De Corte, kazanamayacağı bir savaşın içine düşmüştü. Sürekli korku içinde yaşadı ve güvenlik duygusunu tamamen kaybetti. Korkusu onu o kadar sınırladı ki, istediği hiçbir şeyi yapamadı.

İntihar girişimlerinde bulundu

Olaydan birkaç hafta sonra uyku sorunları başladı. Temmuz ayında ailesi ile birlikte gittiği Fransa tatilinde ise peş peşe panik atak nöbetleri başladı.

Kalabalık ortamlara girmekten korkan Shanti, 3 haftalık tatil boyunca odasından çıkmadı.

Tatil dönüşü Belçika'da Shanti'ye "ağır travma sonrası stres bozukluğu ve ağır depresyon" tanısı kondu.

Bir klinikte uzun süre tedavi gören genç kadın, saldırıların birinci yılı olan 22 Mart 2017'de Zaventem Havalimanı'ndaki anma törenine katıldı.

Bu etkinliğin kendisine iyi geleceğini düşünmüştü ancak tören sırasında travmaları yeniden ortaya çıktı. Ertesi gün aşırı dozda ilaç alarak intihar girişiminde bulundu.

Annesine göre tekrar klinikte tedavi altına alınan Shanti De Corte, 30 Ağustos'ta taburcu edildi. 1 Kasım 2017'de üniversite eğitimine başlayan Shanti, kullandığı ilaçlar nedeniyle okula ve derslere uyum göstermekte oldukça zorlandı. 

Sosyal medya aracılığıyla sık sık yaşadıklarını anlatan Shanti, bu mesajlar aracılığıyla saldırganlarla bir şekilde hesaplaşmaya çalıştı.

Bu süreçte ailesi de Shanti'nin sıkıntılarının zamanla geçeceğine umuyordu. Ancak öyle olmadı. Rahatsızlıklarının artması üzerine genç kadın, 2020 yılında yeniden intihar girişiminde bulundu.

Acil serviste annesine ilk kez, "Ben neden öylece ölemiyorum?" diye sordu.

Marielle, o anda kızını anladığını söylüyor. Shanti, sadece hayata değil, ailesi ve arkadaşlarına veda etmek istiyordu. Ötanazi fikri o gün böyle doğdu.

Anne Marielle, o anki duygularını şöyle anlatıyor:

"Böyle bir şey gerçekten çok zor ama o anda bir anne olarak çocuğunuz için yapabileceğiniz tek şey, onun yanında olmak ve desteklemek. Her zaman daha iyi olacağını umarsınız ama o bunu yapamazdı. Ayrıca başından beri gerçekten istediğinin bu olduğunu hissettim."

'Kazandığımız ekstra zaman için minnettarız'

O günden sonra ötanazi için başvuru süreci başladı. Ölüm hakkı için tıbbi ve adli incelemeler sürerken, Shanti, Mart 2016'da saldırılar nedeniyle yarım kalan yolculuğuna çıktı.

Ailesi ile birlikte Roma'ya giden genç kadın, bir nevi son arzusunu yerine getirmiş oldu.

Annesi, o süreci, "Shanti Roma'yı bizimle görmek istedi. Bu onun için gerçekten önemliydi. Kendisi de bundan çok keyif aldı. Onun için çok yoğun duygulardı" diye anlatıyor.

Yasal sürecin tamamlanmasının ardından 7 Mayıs 2022'de Shanti De Corte, ailesi ve arkadaşlarına veda ederek, doktor gözetiminde kendi isteğiyle yaşamını sonlandırdı.

Shanti'nin son sözleri şunlar oldu:

"Son güne kadar güldüm ve ağladım. Sevdim ve gerçek aşkın ne olduğunu hissetmeme izin verildi. Aşkın gözyaşları yüzümden usulca aktı. Şimdi huzur içinde gidiyorum, sizi şimdiden özlediğimi bilin." 

Anne Marielle, tüm zorluklara rağmen  Shanti ile birlikte çok şey başardıklarını düşünüyor. Kızına vedaedebildiği için de huzurlu; "Kazandığımız ekstra zaman için minnettarız" diyor.

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