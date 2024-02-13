IŞİD şüphelisi Akkuyu Nükleer Santrali’nde çalışırken yakalandı. INTERPOL acil koduyla aranıyordu

Kaynak: DHA
IŞİD şüphelisi Akkuyu Nükleer Santrali’nde çalışırken yakalandı. INTERPOL acil koduyla aranıyordu
Mersin'de IŞİD'e yönelik operasyon, hakkında difüzyon mesajı bulunan Rusya vatandaşı U.A., Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sahte kimlikle çalışırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından terör örgütü IŞİD'ın faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yapılan çalışmada, hakkında difüzyon mesajı olan Rusya vatandaşı U.A.'nın, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sahte kimlikle çalıştığı tespit edildi. Operasyonla yakalanan şüphelinin yabancı uyruklu R.K. adına düzenlenen sahte kimlik bilgilerini kullandığı belirlendi. Emniyetteki işlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.A. çıkartıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

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INTERPOL

INTERPOL, uluslararası polis işbirliği amacıyla 1923 yılında kurulan ve günümüzde 194 üye ülkeye hizmet veren bir kuruluştur. Teşkilatın merkezi Fransa'da bulunmaktadır. INTERPOL, suçların önlenmesi, bastırılması, sanıkların izlenmesi, ilişki kurdukları kişilerin tespiti, yakalanmaları, tutuklanmaları ve iade edilinceye kadar süren işlemleri yöneterek uluslararası düzeyde etkin bir rol oynamaktadır.

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DİFÜZYON MESAJI

Difüzyon Mesajı, kırmızı bülten çıkartılmasının zaman aldığı durumlarda, kaçak şahısların hemen yakalanması için kullanılan bir iletişim aracıdır. Kriterlere uygun olarak hazırlanan teleks yazıları, ilgili ülke Interpolü tarafından diğer ülke Interpollerine çekilir. Bu sayede, gecikmeye yer verilmeksizin suçluların takibi sağlanır.

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