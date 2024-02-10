IŞİD'li sözde şeriat hakimine operasyon

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütlerine yönelik çalışma yaptı. Jandarma ekipleri terör örgütü IŞİD'e yönelik gerçekleştirdiği çalışmada biri sözde şeriat hakimi olan 2 şüpheliyi tespit etti.

Tespit edilen örgüt üyelerini yakalamak amacıyla Mersin ve Antalya'da 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli de yakalandı.

Çalışmasına devam eden jandarma ekipleri terör örgütü PKK'nın üyesi olan ve propagandası yapan şüphelileri de tespit etti.

Şüphelilerin Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden 'provokatif amaçlı' paylaşım yapan 1 şüpheli ile bir dönem terör örgütü adına silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

Mersin ve Adana'da yapılan eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli de yakalayarak gözaltına aldı.

Her iki operasyonda da ekipler çok sayıda materyal ve doküman ele geçirdi. Terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli jandarmaya götürüldü.