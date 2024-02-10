IŞİD'li sözde şeriat hakimine operasyon

Kaynak: İHA
IŞİD'li sözde şeriat hakimine operasyon
Mersin ve Antalya'da jandarma ekipleri tarafından terör örgütleri PKK ve IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Yakalananlardan birinin IŞİD'li sözde şeriat hakimi olduğu açıklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütlerine yönelik çalışma yaptı. Jandarma ekipleri terör örgütü IŞİD'e yönelik gerçekleştirdiği çalışmada biri sözde şeriat hakimi olan 2 şüpheliyi tespit etti.

Tespit edilen örgüt üyelerini yakalamak amacıyla Mersin ve Antalya'da 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli de yakalandı.

Çalışmasına devam eden jandarma ekipleri terör örgütü PKK'nın üyesi olan ve propagandası yapan şüphelileri de tespit etti.

Şüphelilerin Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden 'provokatif amaçlı' paylaşım yapan 1 şüpheli ile bir dönem terör örgütü adına silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

Mersin ve Adana'da yapılan eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli de yakalayarak gözaltına aldı.
Her iki operasyonda da ekipler çok sayıda materyal ve doküman ele geçirdi. Terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli jandarmaya götürüldü.

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