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Işık Üniversitesi 2 akademik personel alacak

Işık Üniversitesi, bünyesinde Profesör ve Dr. Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere 2 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 2 Şubat 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 16:28
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Işık Üniversitesi 2 akademik personel alacak

Işık Üniversitesi 2 akademik personel alacak
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Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Işık Üniversitesi, bünyesinde Profesör ve Dr. Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere 2 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 2 Şubat 2023 olarak açıklandı.

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nu, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile Üniversitemiz "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nin ilgili maddeleri uyarınca Profesör ve Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.

İlan Tarihi : 19.01.2023

İlan Bitiş Tarihi : 02.02.2023

Başvuru evrakları

- İmzalı başvuru dilekçesi (ıslak veya e-imza)

- YÖK formatlı özgeçmiş ve sınıflandırılmış yayın listesi,

- Onaylı lisans / lisansüstü diploma kopyaları (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora-Sanatta Yeterlilik; Doçentlik ve Profesörlük için Doçentlik Belgesi)

- Diplomalar yurtdışından alınmış ise YÖK-ÜAK denklik belgeleri,

- Bilimsel faaliyetler, makaleler, bildiriler, yayınlara yapılan atıflar, yönetilen projeler, alınan ödüller, patentler, sergiler gibi faaliyetleri içeren dosya,

- Bildiği yabancı diller ve varsa geçerlilik belgeleri (İngilizce programlara başvuranların, İngilizce ders verme yeterliliğini nasıl sağladıklarına dair belgeler)

- Işık Üniversitesi web sayfasında yer alan "Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doldurulmuş EK-1 puan tablosu" (Puanlamaya esas bütün faaliyetler belgelenir.)

Başvuru şekli & bilgilendirme

Başvuracak adayların, Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nin 9. Maddesinde belirtilen evrakları; Profesör kadrosu için 6; Dr. Öğr. Üyesi kadrosu için 4 nüsha halinde hazırlayıp başvuru dilekçelerine ekleyerek ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ilgili Akademik Birime; Profesör kadrosu için Rektörlüğe bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular gizli tutulacaktır. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde yapılmayan ve internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Başvuru adresi

Işık Üniversitesi Meşrutiyet Mahallesi, Üniversite Sokak Dış Kapı No:2 Şile / İstanbul

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