Işıklı kaykayıyla gezen köpek sosyal medyayı salladı

Kaynak: Haber Merkezi
Işıklı kaykayıyla gezen köpek sosyal medyayı salladı
Işıklı kaykayıyla gezen köpeğin sevimliliği yürekleri ısıttı. Video kısa sürede viral oldu!

Sosyal medyada paylaşılan bir video, ışıklı kaykayıyla gezen bir köpeğin sevimliliğiyle dikkat çekiyor. Videoda, sahibiyle birlikte gezen ve kaykayla sokakları gezen köpeğin hareketleri izleyenleri gülümsetiyor. Köpeğin keyifli anları, sosyal medyada hızla yayılarak büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, köpeğin neşeli tavırlarını ve ışıklı kaykayıyla sergilediği yetenekleri takdirle karşıladı. Video, hayvanseverlerin ve sevimlilik sevenlerin ilgisini çekerek kısa sürede viral oldu

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