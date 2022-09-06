İşin uzmanı sahte altını ayırt etmenin püf noktasını açıkladı

İHA'nın haberine göre, İzmir Yeni Foça‘da kuyumcu esnafı olan İbrahim Betus, vatandaşlar altın alırken nelere dikkat etmeli, sahte altın nasıl anlaşılır sorularına açıklık getirdi. Betus, “Toplumumuzun merak ettiği konularda biri de gerçek altın ile sahte altın nasıl anlaşır? Vatandaşlar altın alırken bazı önemli noktalara dikkat etmelidir. Altının içinde ayarı, patenti ve TSE Belgesi olmalıdır. Güvendiğiniz kuyumculardan alışveriş yapmaya ve fatura talep etmeye dikkat edilmeli” dedi.

Kuyumcuların tecrübeli olmasının yanı sıra bir takım altın testi yöntemleri olduğunu ifade eden İbrahim Betus, “Mıknatıs yönetimi, mihenk taşına sürtme ve ayar suyu testi ile altın kesme testleri kuyumcular tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Mıknatıs gerçek altını çekmez ancak içinde başka materyaller varsa çeker, mihenk taşına sürtme yönteminde altın taş üzerinde sarı rengini bırakır ve ayar suyu ile temizlenmeye çalışıldığında sarı renk kaybolmaz. Kesme yönteminde ise altın kesilerek tekrar ayar suyu ile test edilerek kaplama olup olmadığı veya içerisinde herhangi bir başka materyal olup olmadığı anlaşılır“ diye konuştu.