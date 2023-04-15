Mıknatıslı bilye yutan Miraç yaşama böyle tutundu

DHA’nın haberine göre; Çocuk Cerrahi Uzmanı Halil İbrahim Çakmak, “Mıknatıslı objelerin bağırsakları delmesi hayati tehlike oluşturdu. Acil ameliyata aldık ve hasta sağlığına kavuştu” sözlerini kullandı.

Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan Orhan-Elif Kalay çiftinin ilkokul 1’inci sınıfta öğrenim gören oğulları Miraç, okulda oyun oynarken mıknatıslı bilyeleri yuttu. Şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayetiyle ailesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Miraç'ın çekilen röntgen filminde, bağırsağında 3 küçük mıknatıslı bilye tespit edildi. Yapışık halde bilyelerin bağırsağını deldiği ortaya çıkan Miraç, ameliyata alındı. Yaklaşık 2 saatlik operasyonla bilyeler alındı. Küçük Miraç, gözlem altına alındığı serviste tamamlanacak bağırsak tedavisi sonrası taburcu edilecek.

“ERKEN OPERASYONLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU”

Çocuk Cerrahi Uzmanı Halil İbrahim Çakmak da erken operasyonla Miraç’ın sağlığına kavuştuğunu belirterek, “Karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdular. Manyetik üç obje yutmuş. Mıknatıslı objelerin bağırsakları delmesi hayati tehlike oluşturdu. Acil ameliyata aldık. Erken ve başarılı operasyonla çocuk sağlığına kavuştu. Bu tür objeleri ve oyuncakları çocuklardan uzak tutmalıyız” sözlerini kullandı.

“ÇOCUĞUMUZ SEVİNSİN DİYE OYUNCAK ALIYORUZ AMA KÖTÜLÜK YAPIYORUZ”

Miraç Kalay’ın babası Orhan Kalay, “Hastaneye geldik. Acil ameliyat kararı alındı. Yaklaşık 2 saat süren bir operasyon geçirdi. Bağırsağında hasar oluştu. Sağ olsun doktorlarımız çocuğumuzu başarılı bir operasyonla kurtardı. Durum daha tehlikeli olabilirdi, ucuz atlattık. Çocuğumuz seviyor diye oyuncak alıyoruz. Ona iyilik yaptığımızı düşünüyoruz. Ama kesinlikle küçük oyuncaklar, çocuklarımıza büyük kötülük” dedi.