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Isınmak için yaktığı lastik patladı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gece yarısı üşüyen bir kişinin, ısınmak için otoparkta yaktığı kamyon lastiği patladı. Alev alev yanan lastik itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 06:28
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Isınmak için yaktığı lastik patladı

Isınmak için yaktığı lastik patladı
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Cumhuriyet Mahallesi Çorlu - Tekirdağ yolu üzerindeki bir yediemin otoparkında, soğuktan üşüyen bir kişi, kamyon lastiğini tutuşturup ısınmak istedi.

Yakıldığı sırada bir anda patlayan lastik çevrede korkuya neden oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık birimi sevk edildi.

Alev alev yanan lastik itfaiye ekiplerince söndürüldü. Lastiği yakan kişinin ise, korkup kaçtığı öne sürüldü.

Çevredeki bir esnaf, “Ben işyerimde otururken, şiddetli bir patlama sesi geldi. Sanki bomba patlamış gibi korkuttu, aklımı aldı. Esnaf arkadaşımızın araçları yandığını düşünüp hemen telefona sarıldık, itfaiyeyi aradık” dedi. (İHA)

Fotoğraf: İHA

Isınmak için yaktığı lastik patladı

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