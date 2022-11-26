﻿Isınmak için yaktığı lastik patladı

Cumhuriyet Mahallesi Çorlu - Tekirdağ yolu üzerindeki bir yediemin otoparkında, soğuktan üşüyen bir kişi, kamyon lastiğini tutuşturup ısınmak istedi.

Yakıldığı sırada bir anda patlayan lastik çevrede korkuya neden oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık birimi sevk edildi.

Alev alev yanan lastik itfaiye ekiplerince söndürüldü. Lastiği yakan kişinin ise, korkup kaçtığı öne sürüldü.

Çevredeki bir esnaf, “Ben işyerimde otururken, şiddetli bir patlama sesi geldi. Sanki bomba patlamış gibi korkuttu, aklımı aldı. Esnaf arkadaşımızın araçları yandığını düşünüp hemen telefona sarıldık, itfaiyeyi aradık” dedi. (İHA)