İşitme cihazı alırken nelere dikkat edilmeli?

Daha iyi bir işitme merkezi için Neden “Maxtone İşitme Merkezini “ seçmeniz gerektiğini başlıklar halinde paylaşıyoruz.

Son teknoloji Yeni Nesil İşitme cihazları (Bluetooth, işitme cihazları,ses aktarımı yapan işitme cihazları, görünmeyen işitme cihazları, Şarj edilebilir işitme cihazları modelleri)

Bütçe ve kullanıcı dostu politikamız (En iyi İşitme cihazı fiyatları)

Maxtone İşitme Merkezleri olarak 40 yıllık uzmanlığı ve deneyimli kadrolarımız ile işitme yolculuğunuzda sizinleyiz.

Teknik servis hizmeti

Geniş şube ağı ile ihtiyacınız olan her yerde sizinleyiz.

İşitme yolculuğunuzda cihaz satışından sonra da hizmetlerimiz ile her zaman Maxtone İşitme Merkezleri ile iletişimde olacaksınız. İşitme cihazı pili ve işitme aksesuarlarımız ile her türlü ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Son Teknoloji ile Donatılan Yeni Nesil İşitme Cihazları Maxtone İşitme Merkezi’nde Sizlerle!

“Büyük ve göze batan işitme cihazları” Maxtone İşitme Merkezi ile artık tarihe karışıyor. Çünkü görünmeyen kulak içi işitme cihazlarımız kulağınızda görünmeyecek kadar küçük ve aynı zamanda kulak anatominize uyum sağlayacak şekilde özel olarak üretilmiştir. İsterseniz pil ile çalışan işitme cihazlarına da Maxtone işitme merkezi ile “güle güle” diyebilirsiniz. Çünkü pille çalışan işitme cihazlarının dışında şarj edilebilir işitme cihazları teknolojisi de Maxtone İşitme Merkezlerinde! Yanınızda sürekli pil bulundurma ya da “Pilim aniden bitebilir “ korkusu veya endişesi ile anın tadını çıkartmaktan mahrum olmayın. Lityum- iyon batarya kullanılan bu işitme cihazlarını hızlı bir şekilde şarj ederek kendinizi hayatın akışına bırakın. Pil ve şarj konusunu düşünmeniz ve endişelenmenizi gerektirecek bu durum artık ortadan kalktı.

Yeni nesil işitme cihazları, Bluetooth teknolojisi ve bağlantı özelliği sayesinde televizyonunuza, tabletinize ve telefonunuza doğrudan bağlanarak eller serbest telefon görüşmeleri yapmanızı, sevdiğiniz TV programlarını ve müzikleri duymanıza imkan tanır. Mobil uygulamalarla da işitme cihazlarının belli özelliklerinin ayarlanabildiğini biliyor muydunuz? Maxtone ile bu mümkün. Kişiye özgü ve 3D teknolojisi ile üretilen kulak kalıplarımız sayesinde işitme cihaz/cihazlarınız kulağınıza tam oturur. Ek olarak, işitme cihazlarının farklı renkte ve desende olan kapak seçenekleri ile tarzınızı ve farkınızı ortaya koyun.

İşitme cihazınızın arızalanması durumunda işitme cihazınızı teknik servisimize gönderebilir, cihaz takibini yapabilir ve cihazınız hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İşitme cihazınızın güvenliği , arızasının tam ve eksiksiz olarak giderebilmesi için alanında uzman olan teknik ekibimiz ile her zaman hizmetinizdeyiz. Çünkü Maxtone İşitme Merkezleri olarak işitmenizin hayatınızda ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Siz kullanıcılarımızın her zaman ve her an yanınızdayız.

Alanında uzman kadromuz ile emin ellerdesiniz. 40 yıllık tecrübemiz ile işitmeyle ilgili her türlü yardım için sizin yanınızdayız. Türkiye’nin dört bir yanındaki geniş şube ağımız ile size en yakın Maxtone İşitme Merkezine kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilir ve uzmanlarımızdan hemen randevu alabilirsiniz.

Hangi İşitme Merkezini Tercih Etmeliyim?

İşitme kaybı olan kişilerin en uygun işitme merkezini seçmeleri için birçok faktöre dikkat etmeleri önerilir. Öncelikle, işitme merkezinin profesyonel ekibi ve hizmet kalitesine dikkat edilmelidir. Ayrıca, işitme merkezinin markalar ve ürünlerine göre seçeneklerinin çeşitliliği de önemlidir. Bu sayede, kullanıcılar en uygun işitme cihazını seçebilirler. Ayrıca, işitme merkezinin fiyatları ve satın alma koşulları da dikkate alınabilir. Bu konuda, araştırma yaparak ve Maxtone merkezlerinde en uygun seçeneği bulabilirsiniz.

