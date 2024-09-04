İskenderun'daki cinayetle ilgili 5 kişi tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: AA
İskenderun'daki cinayetle ilgili 5 kişi tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1 Eylül'de gerçekleşen bıçaklı saldırıda H.H'nin hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde işlenen cinayetle ilgili olarak geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Yapılan incelemelerde olayla bağlantılı olduğu belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

İskenderun'da meydana gelen bu olay, ilçede büyük yankı uyandırırken, emniyet güçlerinin hızlı müdahalesiyle faillerin kısa sürede yakalanması, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

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