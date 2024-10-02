İSKİ açıkladı: Akşam 7’ye kadar su kesintisi yaşayacak ilçeler belli oldu

İSKİ her gün resmi web sitesi üzerinden su kesintisi yaşayacak ilçeleri duyuruyor. 2 Ekim Çarşamba günü de su kesintisi yaşayacak ilçeler belli oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak.

Güncel İstanbul su kesintileri için İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

2 Ekim Çarşamba günü İstanbul'un Esenyurt ilçesinin Balıkyolu mahallesinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Esenyurt'taki su kesintisinin ise 12:00 civarında sona ereceği açıklandı.

İLÇE: ESENYURT

ETKİLENEN MAHALLE: BALIKYOLU MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI

ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 02/10/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 02/10/2024 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.