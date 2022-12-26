İstanbullular dikkat: 6 ilçede su kesintisi

İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı açıklandı.

İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor.

26 Aralık İSKİ su kesintisi listesi:

Gaziosmanpaşa

Eyüpsultan

Adalar

Silivri

Maltepe

Başakşehir