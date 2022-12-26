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İstanbullular dikkat: 6 ilçede su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'da 6 ilçesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 15:33
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İSKİ duyurdu. 6 ilçede su kesintisi olacak

İstanbullular dikkat: 6 ilçede su kesintisi
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İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı açıklandı.

İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor.

26 Aralık İSKİ su kesintisi listesi:

Gaziosmanpaşa

Eyüpsultan

Adalar

Silivri

Maltepe

Başakşehir

 

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