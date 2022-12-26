İstanbullular dikkat: 6 ilçede su kesintisi

İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı açıklandı.
İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor.
26 Aralık İSKİ su kesintisi listesi:
Gaziosmanpaşa
Eyüpsultan
Adalar
Silivri
Maltepe
Başakşehir
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