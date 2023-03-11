﻿Işkın bitkisi kanserin doğal ilacı

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Işkın bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Kanser hastalarının, hastalıklarını tedavi etmek için tercih ettiği otlardan biri olan Işkın bitkisi dikkat çekti.

IŞKIN OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Işkın otu halk arasında, uçkun otu olarak bilinmektedir. İçerisinde bolca C vitamini bulunduran bu ot aynı zamanda da içerisinde A, B1, B2, E ve K vitaminleri barındırmaktadır. Kuzukulağı ailesine mensup olan bu ot özellikle kanser hastalarının, hastalıklarını tedavi etmek için tercih ettiği otlardan biridir. İçerisinde çeşitli kimyasal madde bulunduran ışkın otu birçok hastalığı tedavi etme özelliğine sahiptir. Alternatif tıp içerisinde de oldukça popüler olan bu ot özellikle zorlu hastalıkları tedavi etmek için tercih edilmektedir. Işkın otu her dönem kullanılan ve oldukça sevilen, insan sağlığına oldukça faydalı olan bu bitki ağır hastalıklar için sıklıkla tercih edilmektedir. Grip, nezle veya soğuk algınlığını gidermek için kullanılan bu bitki böbrek rahatsızlıklarını da geçirmektedir.

Mide asidini düzenleyen bu ot, özellikle yemek borusunda problem yaşayan kişilerin veya yemek borusu kanseri olmaya yatkın olan kişileri korumaktadır. Nefes alıp verme problemi olan kişiler ise rahatlıkla bu otu tercih edebilir özellikle astım, bronşit ve benzeri solunum yolu rahatsızlığı olan kişiler bu otu kolaylıkla kullanabilir. Cilt üzerinde bulunan lekelere ve sivilcelere son veren bu ot, mikrop öldürücü özelliği bulunmaktadır. Işkın otu kullanacak olan kişilerin uzman bir hekim tarafından muhakkak destek alması gerekmektedir.

Kanser ve lösemi hastalığını tedavi etmek için kullanılan bu bitki insan vücudu içerisinde ki hücreleri onararak sürekli olarak yenilemektedir. Yüksek ateşi düşüren bu ot, uzman bir hekim kontrolü ile kullanılması gerekmektedir. Bağırsak, mide ve sindirim problemi yaşayan kişilerin rahatlamak için kullandığı bu ot, gaz söktürücü olarak da kullanılmaktadır. Işkın otu sindirim sistemini de destekleyen bir ot grubudur.

IŞKIN NASIL TÜKETİLİR?

Işgını et yemeklerine, makarnaya veya salatalara ekleyebileceğiniz gibi reçel, tatlı ve pastalarda da kullanabilirsiniz. Yani hem tatlılar hem de tuzlular için uygun bir bitkidir. Çiğ yendiğinde tadı oldukça mayhoştur. Ayrıca bazı aktarlarda ve şifalı ürünler satılan yerlerde ışkın otu kurusu bulunur.

Ancak taze olarak tüketilmesi önerilir. Taze ışgının tıpkı bir muz gibi kabuğu soyulur ve yenir. Henüz tam olmamışların tadı biraz acıya çalsa da tam olgunlaşmış ışgının tadı mayhoştur.