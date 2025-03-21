İskoçya, Yunanistan'ı McTominay'ın penaltısıyla geçti

Teknik direktör Steve Clarke'ın öğrencileri, Pire'de oynanan play-off ilk ayağında ilk yarıda etkili bir performans sergiledi. Orta sahada Lewis Ferguson, John McGinn ve Scott McTominay üçlüsüyle oyunu kontrol eden İskoçya, topa sahip olma ve paslaşma konularında üstünlük kurdu. Bu baskının sonucunda, McTominay ceza sahasında Lazaros Rota ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. McTominay, penaltıyı gole çevirerek takımını öne geçirdi.​

KAÇAN FIRSATLAR VE İKİNCİ YARIDAKİ BASKI

İskoçya, ilk yarıda Billy Gilmour ve Che Adams ile farkı artırma fırsatlarını değerlendiremedi. Bu kaçan pozisyonlar, ikinci yarıda Yunanistan'ın baskısını artırmasına zemin hazırladı. Özellikle 17 yaşındaki Genk orta saha oyuncusu Konstantinos Karetsas'ın oyuna girmesiyle Yunanistan hücumda daha etkili olmaya başladı. Karetsas'ın sağ kanattan yaptığı etkili ortada Christos Tzolis'in vuruşu direkten döndü ve İskoçya kalesi büyük bir tehlike atlattı.​

SAVUNMANIN DİRENCİ VE VAR KARARI

Yunanistan'ın artan baskısına rağmen, İskoçya savunması özellikle Grant Hanley ve John Souttar'ın başarılı müdahaleleriyle direnç gösterdi. Maçın sonlarına doğru Hanley'nin Taxiarchis Fountas'a yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR incelemesi sonucunda faulün ceza sahası dışında olduğu tespit edilerek penaltı kararı iptal edildi. Bu karar, İskoçya'nın skor avantajını korumasında kritik bir rol oynadı.​

RÖVANŞ MAÇI VE İSKOÇYA'NIN AVANTAJI

McTominay'in 22 maçta attığı 11. uluslararası golüyle gelen bu galibiyet, İskoçya'ya Hampden Park'ta oynanacak rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj sağladı. Rövanş maçın 23 Mart Pazar günü saat oynanacaki. İskoçya, elde ettiği avantajı kullanarak A Ligi'nde kalmayı hedefliyor.​

TEKNİK DİREKTÖR VE OYUNCU GÖRÜŞLERİ

Maç sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Steve Clarke, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda gerçekten iyiydik, farkı ikiye çıkarabilirdik. İkinci yarıda ise Yunanistan'ın baskısıyla karşılaştık ve oyunumuzu yeniden bulmakta zorlandık." dedi.​

Orta saha oyuncusu Scott McTominay ise, "Gerçekten zorlu bir maçtı. Onlar gerçekten iyi bir takım. İkinci yarıda savunmamızı iyi yaptık; bu tür maçlarda bu direnç ve adanmışlık gerekiyor." şeklinde konuştu.​

Lewis Ferguson da, "Fırtınayı atlatmamız gerektiğini biliyorduk. Topa daha sakin olabilirdik, ama deplasmanda sonuç almak istiyorsanız, koşmak, mücadele etmek, blok yapmak ve kafa toplarına çıkmak zorundasınız ve biz de bunu yaptık." ifadelerini kullandı.​

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KONSTANTİNOS KARETSAS'IN ETKİLEYİCİ PERFORMANSI

Yunanistan adına ikinci yarıda oyuna giren 17 yaşındaki Konstantinos Karetsas, performansıyla dikkat çekti. Belçika'nın Genk takımında forma giyen genç yetenek, sağ kanattan yaptığı etkili ortalar ve ceza sahasındaki hareketliliğiyle İskoçya savunmasını zorladı. Karetsas, Belçika'da Anderlecht altyapısında yetiştikten sonra Genk'e transfer olmuş ve burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Belçika genç milli takımlarında forma giydikten sonra Yunanistan milli takımını tercih eden Karetsas, geleceğin önemli yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyor.​

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SONUÇ VE BEKLENTİLER

İskoçya, deplasmanda aldığı bu kritik galibiyetle A Ligi'nde kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti. Ancak Yunanistan'ın özellikle ikinci yarıdaki performansı, rövanş maçının zorluk derecesinin yüksek olacağını gösteriyor. İskoçya'nın Hampden Park'ta taraftar desteğiyle bu avantajı koruyarak hedefine ulaşması bekleniyor.​