Yüksek Mahkemenin oy birliğiyle aldığı kararda, İngiliz parlamentosunun onayı olmadan İskoçya'nın İngiltere'den bağımsızlığını kazanması için yeni bir referandumun düzenleyemeyeceği bildirildi. Mahkeme Başkanı Robert Reed, yaptığı açıklamada, "İskoçya'nın, ikinci bir referandumun İngiliz parlamentosuyla ilgili olmadığı yönündeki iddiası"nı reddetti ve referandumun sadece "hukuki etkisinin değil, maddi etkisinin" de dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Reed, "İskoç parlamentosu, İskoçya'nın bağımsızlığı konusunda bir referandum için yasama yetkisine sahip değil." değerlendirmesinde bulundu.

İSKOÇYA BAŞBAKANI: YİNE DE KARARA SAYGI DUYACAĞIM

İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, kararının ardından açıklamalarda bulundu. Sturgeon, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Hayal kırıklığına uğramış olsam da Yüksek Mahkeme kararına saygılıyım. Mahkeme yasa yapmaz, sadece yorumlar" dedi ve ekledi:

"İskoçya'nın Westminster'ın izni olmadan kendi geleceğini seçmesine izin vermeyen bir yasa, İngiltere’nin gönüllü bir ortaklık olduğu fikrinin bir efsane olduğunu ortaya koyuyor ve bağımsızlık referandumunu destekliyor. Bugünkü karar, İskoçya'nın bağımsızlık konusundaki sesinin duyulmasına giden bir yolu engelliyor ancak demokraside sesimiz susturulamaz ve susturulmayacak."

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GENEL SEÇİMLER "DEFAKTO BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU" OLABİLİR

Nicola Sturgeon, lideri olduğu İskoç Ulusal Partisinin (SNP) yeni yılda, bir sonraki İngiltere genel seçimlerinin nasıl "defakto bağımsızlık oylaması" olabileceğine karar vermek için özel bir toplantı düzenleyeceğini bildirdi. Sturgeon, SNP'nin İskoç demokrasisini savunmak için büyük bir kampanya başlatacağını ve partisini seferber edeceğini dile getirdi.

Yeni bir referanduma izin verilmesi için İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'la anlaşma yapmaya hazır olduğunu belirten Sturgeon, ancak, İngiliz hükümetinin mevcut pozisyonda değişiklik beklemediğini kaydetti.

2014 REFERANDUMUNDA BAĞIMSIZLIK REDDEDİLMİŞTİ

İskoç Ulusal Partisi, 18 Eylül 2014'te yapılan referandumda, İskoçlar yüzde 55'le bağımsızlığı reddetmiş olsalar da Brexit'in durumu değiştirdiğini ve yeni bir referanduma ihtiyaç olduğunu savunuyor.

Brexit referandumunda, İngilizlerin aksine yüzde 62 ile karşı oy kullanan İskoçlar, istemedikleri halde AB'den çıkarıldıklarını belirtiyor. Ancak yeni bir bağımsızlık referandumu düzenlemek için İngiliz parlamentosundan izin alınması gerekiyor. Öte yandan Muhafazakar Partinin çoğunluğu elinde bulundurduğu 650 üyeli parlamentodan böyle bir iznin çıkması imkansız görülüyor.

Bu nedenle, bağımsızlık yanlılarının alternatif yollar deneyebileceği değerlendiriliyor. Bu seçeneklerden birini, İngiliz Parlamentosundan izin alınmasını zorunlu kılan yasaya karşı mahkemeye gitmek oluşturuyor. Diğer bir yol ise merkezi hükümete rağmen referanduma gitmek ve olumlu sonuç çıkması halinde tek taraflı bağımsızlık ilan etmek.

Ancak bunun, Katalonya'da olduğu gibi gerginliğe ve merkezi hükümetin sert tepkisine yol açabileceği belirtiliyor. Aynı zamanda bu durumun, Katalanlar gibi İskoçların da AB'nin desteğini kaybetmesine neden olabileceği ifade ediliyor.

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İSKOÇYA VE KUZEY İRLANDA HALKLARI, BREXİT'E KARŞI OY KULLANMIŞTI

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. Referandumda, İngiltere ve Galler "evet", İskoçya ve Kuzey İrlanda ise "hayır" oyu vermişti.

İngiltere'nin AB ile vardığı Brexit anlaşmasıyla Kuzey İrlanda'ya ayrıcalıklı bir konum verilerek fiili AB üyesi olarak kalmasına yol açan düzenleme yapılmış fakat İskoçya, İngiltere ile aynı koşullarda 31 Ocak'ta AB'den resmen ayrılmıştı. (AA)