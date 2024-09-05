İŞKUR duyurdu: İşgücü Uyum Programı’na başvurular başladı

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) duyurduğu programa başvurular başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile iş birliği içinde başlatılan ilk program, 81 ilde 120 bin kontenjanla açıldı. Başvurular, İŞKUR e-şubesi, Alo 170, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile İŞKUR Hizmet Merkezleri üzerinden yapılabiliyor. Programdan yararlanmak isteyenlerin 8 Eylül’e kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

İUP'a başvurabilmek için 18 yaşını doldurmuş, emekli olmamış ve son bir aydır sigortalı olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olması şartı aranıyor. 10 ay sürecek olan bu program, yarı zamanlı olarak uygulanacak ve katılımcılara aylık ortalama 8 bin lira ödeme yapılacak.

Kısa vadeli sigorta primlerinin de karşılanacağı bu programda katılımcılar, toplamda 140 fiili gün süreyle eğitim görecek. Aynı zamanda İUP katılımcılarının başka bir yerde çalışmasının önünde herhangi bir engel bulunmuyor.

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Özellikle özel politika gerektiren grupların istihdam edilebilirliğini artırmayı hedefleyen İUP, bilgi ve beceri kazandırarak iş dünyasına kazandırmayı amaçlıyor.

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