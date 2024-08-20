100 kişilik istihdam için 1500 başvuru yapıldı. Vatandaşlar İŞKUR merkezine akın etti

Kaynak: İHA
100 kişilik istihdam için 1500 başvuru yapıldı. Vatandaşlar İŞKUR merkezine akın etti

KARDEMİR'in işçi alımı yapacağını duyurmasından sonra vatandaşlar İŞKUR merkezlerinde adeta akın etti.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) işçi alımı yapacağını duyurmasının ardından başlayan başvurular dolayısıyla Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğünde yoğunluk yaşanıyor.

KARDEMİR geçtiğimiz Cuma günü işçi statüsünde 100 kişinin istihdam edileceğini duyurmuştu. Duyurunun ardından başvuruların başlamasıyla Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nde yoğunluk yaşanıyor.

Sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar müdürlük önünde uzun kuyruklar oluştururken, İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam başvuru yapan gençlerle selamlaşarak bir süre sohbet etti.

Adayların başvurularını 21 Ağustos Çarşamba günü öğlen saat 12.00'a kadar tamamlamaları gerekiyor.
Öte yandan, iki gündür yaklaşık bin 500 kişinin İŞKUR'a başvuru yaptığı öğrenildi.

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