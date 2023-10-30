İŞKUR’un 35 bin beden işçisi alımı başvuru şartları ve işçi alımına ilişkin ayrıntılar belli oldu. İŞKUR işçi alımına başvurmak isteyen adaylar öncelikle İŞKUR kurumunun esube.iskur.gov.tr ekranından ayrıntılara ulaşabilecekler. Peki, İŞKUR işçi alımı ne zaman? İŞKUR işçi alımı başvuru şartları neler?

Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak olan alımlar için başvurular https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak.

İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR işçi alımı başvuru şartları ve detaylara 'Açık İş İlan Ara' ekranı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Arama kısmında meslek alanına beden işçisi, il kategorisine yaşanılan şehir yazıldığında o ildeki ilanlar çıkmaktadır.

Firma ismi de görüntülenebilmektedir.

İŞKUR işçi alımı başvuru şartları şu şekilde:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- En az ilköğretim mezunu,

- 18 ile 45 yaş arası,

- Vardiyalı çalışma sistemine uygun,

- Bazı firmalar tarafından B Sınıfı sürücü belgesine sahip adaylar aranmaktadır.

İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR 35 bin beden işçisi başvuruları https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Arama kısmında meslek alanına beden işçisi, İl kategorisine ise bulunduğunuz ili yazdığınızda karışınıza o ildeki ilanlar çıkıyor. Üye olup giriş yaptıktan sonra firma adını görüntüleyebilirsiniz.